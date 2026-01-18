Сальдо: Зеленский затянет конфликт на Украине

Губернатор Херсонской области считает, что Владимир Зеленский будет продлевать военное положение и запрет на проведение выборов президента

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский затянет конфликт на Украине под видом обсуждения мирных инициатив, все время продлевая военное положение в стране и запрет на проведение выборов президента. Такое мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В 18-й раз военное положение Верховная Рада продлила в январе 2026 года с 3 февраля до 4 мая.

"Продление военного положения или, допустим, отказ от выборов, которые связаны с военным положением, - это все звенья одной цепи. Он [Зеленский] нелегитимный сейчас президент, хотя фактически он является руководителем киевского режима. Сколько будет длиться игра в слова "мирное урегулирование, заключение о мире, сделка мирная", <…> столько и будет продолжаться продление военного положения. Рада, как парламент Украины, будет все делать так, как будет говорить глава киевского режима", - сказал Сальдо.

Он пояснил, что Зеленский стремится затянуть конфликт, прикрываясь словами о мирном урегулировании, и пока будет идти обсуждение, он будет продлевать военное положение и свое время у власти.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Из-за их постоянного продления в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года.