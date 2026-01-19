Дмитриев сравнил главу Минфина ФРГ с Рэмбо из-за его заявлений о Гренландии

Глава РФПИ также процитировал Ларса Клингбайля, по словам которого Европа "постоянно сталкивается с новыми провокациями" и "антагонизмом" от президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично сравнил главу министерства финансов ФРГ Ларса Клингбайля с героем американского боевика - Рэмбо - за его заявления о Гренландии, которые контрастируют с риторикой президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Об этом Дмитриев написал в X.

"Заявление президента Трампа о Гренландии: "Это будет сделано!" против сильной, храброй и, вероятно, недолговечной европейской риторики. <...> Даже министр финансов Германии Клингбайль полностью перевоплотился в Рэмбо", - заявил глава РФПИ, после чего процитировал Клингбайля, по словам которого Европа "постоянно сталкивается с новыми провокациями" и "антагонизмом" от Трампа, и теперь европейцы должны "ясно дать понять, что предел достигнут".

Далее Дмитриев процитировал и следующее высказывание министра, который заявил, что ЕС следует изучить возможность применения "законодательно закрепленных инструментов", которые позволят "отреагировать на экономический шантаж достаточно ощутимыми мерами".

Обе цитаты спецпредставитель президента РФ сопроводил изображением Джона Рэмбо - героя одноименной кинофраншизы, главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне.