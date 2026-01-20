Песков: Молдавия давно не принимала участие в работе СНГ

Рано или поздно такое решение должны были формализовать, указал представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Молдавия де-факто не участвовала в работе СНГ и рано или поздно это должно было быть формализовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ.

"Молдавия де-факто не принимала участие в работе и, конечно, было понятно, что рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.