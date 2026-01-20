Лавров: даже на Западе опровергают угрозу Гренландии со стороны России и КНР

Глава МИД РФ отметил, что таких фактов нет

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Даже на Западе уже опровергают угрозу Гренландии со стороны России и КНР, таких фактов нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Конечно, когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватит Россия или Китай, нет таких подтверждений. И на Западе уже экономисты, политологи их опровергают", - сказал он