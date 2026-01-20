Лавров указал на планы Запада по сети военных баз на Украине для создания угроз РФ

Глава МИД РФ выступил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на планы Запада создать на территории Украины сеть военных хабов для формирования угроз РФ. Такое мнение глава российской дипломатии высказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Все эти разговоры о том, что [план Владимира Зеленского из двадцати пунктов] - это лучший план, что его нужно принимать, главное убедить [президента США Дональда] Трампа, а потом пускай Трамп заставляет [президента РФ Владимира] Путина, мы навалимся все на него, они преследуют именно то, о чем я сказал - сохранить этот режим [в Киеве]. Причем сам режим (и Зеленский это буквально на днях опять публично заявил) никогда не признает юридически то, что Крым, Новороссия и Донбасс являются российскими. Категорически нет!" - констатировал Лавров. "Вот перемирие по нынешней линии соприкосновения, а там нам заграница поможет построить базы, как уже [премьер Британии Кир] Стармер с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном заявили, что они будут размещать свои многонациональные силы на Украине, построят там сеть военных хабов, ну считай, военных баз, и будут продолжать осваивать эту территорию, накачивать ее еще большим вооружением, чтобы создавать угрозы Российской Федерации", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.