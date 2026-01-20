Лавров приветствовал нормализацию сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе

Глава МИД России отметил, что уже налицо хорошие предпосылки для нормальных взаимовыгодных отношений Альянса государств Сахеля с Африканским союзом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Все необходимые усилия для налаживания нормального сотрудничества стран Сахаро-Сахельского региона предпринимаются, Россия со своей стороны это приветствует и готова всячески этому способствовать. Так, уже налицо хорошие предпосылки для нормальных взаимовыгодных отношений Альянса государств Сахеля с Африканским союзом, а также с Экономическим сообществом стран Западной Африки, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на активные попытки Франции воспрепятствовать восстановлению правительств в странах Сахаро-Сахельского региона. "Благо, у них дела в стране налажены, можно заниматься и внешней экспансией, - с иронией заметил Лавров. - Так что занимаются они этим".

"Но я убежден, что африканские страны прекрасно понимают пагубность такого рода воздействия, такого рода вмешательства в их внутренние дела, - подчеркнул министр. - И сейчас налицо хорошие предпосылки, чтобы наладить нормальные взаимовыгодные отношения между Альянсом государств Сахеля и Экономическим сообществом Западной Африки - ECOWAS, равно как и между Альянсом государств Сахеля и Африканским союзом".

По его словам, в этих отношениях после прихода к власти национально ориентированных деятелей в Буркина-Фасо, Нигере и Мали "наступили некоторые зазоры". "И сейчас предпринимаются усилия, чтобы восстановить нормальное сотрудничество, восстановить отношения. Мы это приветствуем и готовы всячески этому способствовать", - заверил глава МИД России.