Лавров пошутил про освободившиеся "большие военные ресурсы" Европы в Гренландии

Министр иностранных дел также подчеркнул, что высказывания политиков стран Балтии создают в России и Белоруссии ощущение, что "они затевают какую-то провокацию"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил, что если страны Балтии беспокоятся о безопасности в районе Сувалкского коридора, то в Гренландии скоро освободятся "большие военные ресурсы" Европы.

"Если они [страны Балтии] по Сувалкскому коридору проявляют беспокойство - я видел, сейчас [есть] много видеоматериалов, фотоматериалов, - [то] скоро в Гренландии освободятся большие военные ресурсы", - напомнил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Лавров отметил, что высказывания политиков стран Балтии создают в России и Белоруссии ощущение, что "они [в странах Балтии] затевают какую-то провокацию, чтобы потом спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса".

О ситуации в Гренландии

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.

О коридоре

Сувалкский коридор - участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва, а вместе с ней Латвия и Эстония оказываются в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.