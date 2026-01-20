Посол РФ: Дания бойкотирует продукцию остающихся на российском рынке компаний

Владимир Барбин отметил, что Копенгаген ужесточает меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дания бойкотирует на территории страны продукцию фирм, которые не уходят с российского рынка. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Дипломату был задан вопрос, как отражается санкционная политика Копенгагена на поставках товаров, например, "Лего" и часов "Скаген", в Россию.

"Датские власти последовательно ужесточают меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны. Те немногочисленные датские компании, которые отделяют политику от бизнеса и мужественно остаются в России, предаются публичной анафеме, а их продукция подвергается в Дании бойкоту", - отметил посол.

Любые торгово-экономические контакты с Россией и российскими компаниями, как указал Барбин, "подвергаются в Дании обструкции". "Такое отношение распространяется даже на товары и услуги, которые не подпадают под действие установленных ЕС санкций против нашей страны, - подчеркнул дипломат. - В этих условиях торгово-экономические отношения с Данией будут продолжать деградировать".