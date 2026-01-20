Слуцкий: ЕС все еще имеет шанс возобновить экономическое сотрудничество с РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что стороны в том числе могут использовать сохранившуюся ветку "Северного потока"

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Европа все еще может разблокировать экономическое сотрудничество с Россией, в том числе использовать сохранившуюся ветку "Северного потока" для получения дешевого газа. "Окно возможностей для здравого смысла" пока не закрыто, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так депутат прокомментировал публикацию издания Politico о том, что отказ от российского газа обернулся новой зависимостью Европы от США.

"На самом деле окно возможностей для здравого смысла до конца не закрыто. Президент России Владимир Путин напоминал не раз, одна ветка трубопровода "Северный поток" все еще в рабочем состоянии и может быть запущена в любой момент. Как может быть разблокировано и экономическое сотрудничество (разумеется, на выгодных для России условиях)", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Вместе с тем парламентарий отметил, что для этого нужны "политическая воля, поворот в сознании европейских элит или смена самих этих элит на национально-ориентированные силы".