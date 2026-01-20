Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Дом США в Давосе
Редакция сайта ТАСС
18:00
ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Дом США в Давосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Ожидается, что они обсудят мирный план США по Украине.
Ранее у Дмитриева уже прошел ряд переговоров и встреч в Давосе.