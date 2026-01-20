Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в Дом США в Давосе

Они обсудят мирный план США по Украине

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (в центре) © REUTERS/ Denis Balibouse

ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Дом США в Давосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что они обсудят мирный план США по Украине.

Ранее у Дмитриева уже прошел ряд переговоров и встреч в Давосе.