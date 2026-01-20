Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире

Специальный представитель президента РФ сообщил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о конструктивном характере проводимых международных встреч и росте поддержки российских подходов. Об этом он заявил журналистам в Давосе.

"Встречи проходят конструктивно. Все больше и больше людей осознают правильность позиции России", - сказал он.

Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более двух часов.