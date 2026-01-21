Захарова предложила показывать латышам по ТВ успехи только своих атлетов на Олимпиаде

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на заявление директора спортивных программ Go3 Томса Цирцениса, который сказал, что латвийские телеканалы не будут показывать успехи белорусских и российских спортсменов на Олимпийских играх

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила показывать латышам по телевидению успехи только их спортсменов на Олимпийских играх.

Дипломат обратила внимание на заявление директора спортивных программ Go3 Томса Цирцениса, который сказал, что латвийские телеканалы не будут показывать успехи белорусских и российских спортсменов на Олимпиаде.

"Почему бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности", - написала Захарова в своем Telegram-канале.