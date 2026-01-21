Захарова поразилась предложению Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что заявление президента Финляндии вышло встык с тем, как министр иностранных дел России Сергей Лавров комментировал тему Гренландии на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не могла поверить заявлению президента Финляндии Александера Стубба, в котором тот выразил мнение, что поход в сауну вместе с американским лидером Дональдом Трампом помог бы решить вопрос с Гренландией.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Я не могла поверить своим глазам. <...> Я отказывалась верить, - отметила дипломат в эфире радиостанции Sputnik. - Во-первых, речь идет об одном президенте суверенной страны, который предлагает президенту другой суверенной страны сходить попариться, помыться, простите, релакснуть, отдохнуть и вот в этой, он же так и сказал, расслабленной обстановке поискать выходы из ситуации. А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион".

Захарова обратила внимание на то, что заявление Стубба вышло встык с тем, как министр иностранных дел России Сергей Лавров комментировал тему Гренландии на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Глава МИД РФ делал это "глубоко, не без юмора, где это уместно, не без сарказма, где уже просто невозможно обойтись без него, но фундаментально, со ссылками на документы, исторические факты", подчеркнула дипломат.

"Это же не вопрос того, что я нахваливаю нас и ругаю их. Я говорю только о цитатах. Я говорю о том, чем занимались люди в одно и то же время в двух разных точках на земном шаре по одной и той же проблематике. Вот вам подход", - заметила она.

Официальный представитель дипведомства сравнила слова Стубба с клоунадой и буффонадой, которая в данном случае совершенно неуместна. "Не потому, что такого жанра не может быть, а потому, что нельзя серьезнейшие вещи - судьбы людей, причем очень многих, тех, кто живет в Гренландии, в Дании, и тех, кто живет рядом, кто живет, кстати говоря, в США, - решать вот так, в стиле инсталляции, переходящей в перфоманс", - разъяснила Захарова, добавив, что все "свелось уже к какому-то театру абсурда на выезде".

США и Гренландия

Ранее Трамп в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Соединенными Штатами. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").