Песков: Аббас 22 января приедет в Москву и встретится с Путиным

Президент Палестины прибудет в Россию с рабочим визитом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с рабочим визитом, 22 января состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, я могу подтвердить, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о визите палестинского лидера в Россию 21-22 января. - Действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины [Махмуд] Аббас".

"И завтра состоятся российско-палестинские переговоры", - добавил Песков.