Новое оружие США и встреча Дмитриева с американцами в Давосе. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля также рассказал о графике президента РФ и пообещал проинформировать о новых контактах с США, "если и когда это произойдет"
Редакция сайта ТАСС
11:03

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Заявление президента США Дональда Трампа о новом оружии и встреча спецпредставителя президента России, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством, где будут обсуждаться вопросы, поднятые в ходе программы "Итоги года" с главой государства: "Работа по обращениям ведется в течение всего года. Этим занимается и общероссийский Народный фронт, этим занимается и наше правительство, кабинет министров. Лично президент многие темы держит под своим контролем. Сегодня он заслушает доклады по тем вопросам, которые поднимали граждане".
  • На совещании также рассмотрят "текущие вопросы, наиболее актуальные на сегодняшний день".
  • Путин на совещании с правительством может обсудить проблему налогов малого бизнеса: "Есть действительно системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно, и да, мы ожидаем, что этот вопрос тоже сегодня будет подниматься".
  • Глава государства, вероятно, проведет вечером оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
  • Российский лидер собирает оперативные совещания с Совбезом по необходимости. Чаще всего они проводятся раз в неделю, но график может и меняться: "[Еженедельный] график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства".
  • Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с рабочим визитом, завтра состоятся его переговоры с Путиным.

О заявлении Трампа о секретном оружии

  • За словами Трампа о новых вооружениях у США еще последуют разъяснения: "В данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов".
  • Российские спецслужбы выполняют свою работу по сбору и анализу информации о зарубежных вооружениях: "У нас есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор и анализ информации на этот счет. Они выполняют свою работу".

О встрече Дмитриева с американцами в Давосе

  • Кремль отказался раскрывать подробности встречи Дмитриева с американской стороной в Давосе: "Нет, я не мог бы".
  • Встреча представителей России и США в Давосе была непубличной, а все вопросы, касающиеся украинского урегулирования, носят закрытый характер: "Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме".
  • Россия продолжает ожидать информацию по обсуждениям украинского урегулирования США, ЕС и Киевом, а также выдвигаемых ими соображениях на этот счет: "Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются".
  • СМИ будут проинформированы о новых контактах Путина с представителями США, "если и когда это произойдет".

О ситуации вокруг подмосковной пекарни "Машенька"

  • Власти Подмосковья находятся в контакте с владельцем пекарни "Машенька", обратившимся к Путину на "Итогах года": "Конкретно по этому случаю контакты есть".
 
