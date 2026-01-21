Новое оружие США и встреча Дмитриева с американцами в Давосе. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
11:03
Заявление президента США Дональда Трампа о новом оружии и встреча спецпредставителя президента России, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством, где будут обсуждаться вопросы, поднятые в ходе программы "Итоги года" с главой государства: "Работа по обращениям ведется в течение всего года. Этим занимается и общероссийский Народный фронт, этим занимается и наше правительство, кабинет министров. Лично президент многие темы держит под своим контролем. Сегодня он заслушает доклады по тем вопросам, которые поднимали граждане".
- На совещании также рассмотрят "текущие вопросы, наиболее актуальные на сегодняшний день".
- Путин на совещании с правительством может обсудить проблему налогов малого бизнеса: "Есть действительно системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно, и да, мы ожидаем, что этот вопрос тоже сегодня будет подниматься".
- Глава государства, вероятно, проведет вечером оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- Российский лидер собирает оперативные совещания с Совбезом по необходимости. Чаще всего они проводятся раз в неделю, но график может и меняться: "[Еженедельный] график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства".
- Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с рабочим визитом, завтра состоятся его переговоры с Путиным.
О заявлении Трампа о секретном оружии
- За словами Трампа о новых вооружениях у США еще последуют разъяснения: "В данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов".
- Российские спецслужбы выполняют свою работу по сбору и анализу информации о зарубежных вооружениях: "У нас есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор и анализ информации на этот счет. Они выполняют свою работу".
О встрече Дмитриева с американцами в Давосе
- Кремль отказался раскрывать подробности встречи Дмитриева с американской стороной в Давосе: "Нет, я не мог бы".
- Встреча представителей России и США в Давосе была непубличной, а все вопросы, касающиеся украинского урегулирования, носят закрытый характер: "Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме".
- Россия продолжает ожидать информацию по обсуждениям украинского урегулирования США, ЕС и Киевом, а также выдвигаемых ими соображениях на этот счет: "Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются".
- СМИ будут проинформированы о новых контактах Путина с представителями США, "если и когда это произойдет".
О ситуации вокруг подмосковной пекарни "Машенька"
- Власти Подмосковья находятся в контакте с владельцем пекарни "Машенька", обратившимся к Путину на "Итогах года": "Конкретно по этому случаю контакты есть".