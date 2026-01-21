Статья

Новое оружие США и встреча Дмитриева с американцами в Давосе. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля также рассказал о графике президента РФ и пообещал проинформировать о новых контактах с США, "если и когда это произойдет"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

Заявление президента США Дональда Трампа о новом оружии и встреча спецпредставителя президента России, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством, где будут обсуждаться вопросы, поднятые в ходе программы "Итоги года" с главой государства: "Работа по обращениям ведется в течение всего года. Этим занимается и общероссийский Народный фронт, этим занимается и наше правительство, кабинет министров. Лично президент многие темы держит под своим контролем. Сегодня он заслушает доклады по тем вопросам, которые поднимали граждане".

На совещании также рассмотрят "текущие вопросы, наиболее актуальные на сегодняшний день".

Путин на совещании с правительством может обсудить проблему налогов малого бизнеса: "Есть действительно системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно, и да, мы ожидаем, что этот вопрос тоже сегодня будет подниматься".

Глава государства, вероятно, проведет вечером оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Российский лидер собирает оперативные совещания с Совбезом по необходимости. Чаще всего они проводятся раз в неделю, но график может и меняться: "[Еженедельный] график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства".

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с рабочим визитом, завтра состоятся его переговоры с Путиным.

О заявлении Трампа о секретном оружии

За словами Трампа о новых вооружениях у США еще последуют разъяснения: "В данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов".

Российские спецслужбы выполняют свою работу по сбору и анализу информации о зарубежных вооружениях: "У нас есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор и анализ информации на этот счет. Они выполняют свою работу".

О встрече Дмитриева с американцами в Давосе

Кремль отказался раскрывать подробности встречи Дмитриева с американской стороной в Давосе: "Нет, я не мог бы".

Встреча представителей России и США в Давосе была непубличной, а все вопросы, касающиеся украинского урегулирования, носят закрытый характер: "Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме".

Россия продолжает ожидать информацию по обсуждениям украинского урегулирования США, ЕС и Киевом, а также выдвигаемых ими соображениях на этот счет: "Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются".

СМИ будут проинформированы о новых контактах Путина с представителями США, "если и когда это произойдет".

О ситуации вокруг подмосковной пекарни "Машенька"