Песков: вопросы по украинскому урегулированию носят закрытый характер

Встреча представителей РФ и США в Давосе была непубличной, отметил пресс-секретарь президента России

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Встреча представителей РФ и США в Давосе была непубличной, а все вопросы, касающиеся украинского урегулирования, носят закрытый характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Встреча [спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе] была непубличной, все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме", - указал Песков в ответ на просьбу раскрыть подробности встречи.