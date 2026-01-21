Предстоящая встреча Путина и Уиткоффа станет седьмым личным контактом политиков

До этого они пять раз проводили беседы в Кремле, один раз российский лидер принял представителя администрации в США в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и президент РФ Владимир Путин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Запланированная на 22 января встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом станет их седьмым личным контактом.

Читайте также Встреча Путина с Уиткоффом намечена на 22 января. Американцы говорят о прогрессе

До этого политики пять раз проводили беседы в Кремле, один раз российский лидер принял представителя администрации в США в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Путин и Уиткофф виделись в Анкоридже, в тот раз американец был членом делегации президента США Дональда Трампа.

Как анонсировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, новый контакт Путина и спецпосланника Трампа запланирован на четверг, 22 января. По словам самого Уиткоффа, он планирует направиться в Москву в четверг и прибыть поздно ночью. По словам спецпосланника президента США, с ним вместе в Россию прилетит предприниматель Джаред Кушнер.

Контакты Уиткоффа и Путина

Первый визит Уиткоффа, который занимает пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку, состоялся 11 февраля 2025 года. Он стал первым американским политиком, прилетевшим в Россию после возвращения Трампа в Белый дом. Тогда он приезжал в Москву, чтобы забрать американца Марка Фогела, осужденного в России за контрабанду наркотиков и накануне визита помилованного президентом РФ. Позже в эфире американского телеканала CBS Уиткофф заявил, что в Москве у него состоялась встреча с Путиным, Кремль не комментировал это сообщение.

Второй раз он приезжал в Москву 13 марта и был принят главой российского государства. Темы разговора пресс-служба Кремля не раскрывала. По словам Уиткоффа, переговоры длились три-четыре часа, он назвал их "позитивными". Путин передал через него подарок для главы Белого дома - картину кисти Никаса Сафронова, на которой Трамп запечатлен после покушения на него в ходе предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года.

11 апреля Стивен Уиткофф приезжал в Санкт-Петербург, где провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и вновь встретился с Путиным. По информации пресс-службы Кремля, темой их разговора были аспекты украинского урегулирования.

25 апреля состоялся четвертый визит американского политика в Россию. В Кремле он был принят Путиным, беседа продлилась три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что разговор носил "конструктивный и весьма полезный характер" и "позволил дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов". Он добавил, что стороны обсуждали возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной. До встречи в Кремле Уиткофф встретился с главой РФПИ.

6 августа Уиткофф приехал в Россию в пятый раз. В аэропорту Внуково его встретил Дмитриев, вместе они прогулялись по парку Зарядье, а позже в Кремле Уиткофф вновь встретился с Путиным, их встреча продлилась около трех часов. Как сообщил журналистам Ушаков, стороны провели "весьма полезный и конструктивный разговор", в ходе которого Россией "по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", и "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа". Американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме назвал переговоры в Москве "очень продуктивными". Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона "есть лучшее понимание условий, при которых Россия готова закончить войну".

Спустя 10 дней, 16 августа, у Путина и Уиткоффа вновь была возможность увидеться. Российский лидер прилетел на Аляску, где встретился со своим американским коллегой. Уиткофф входил в делегацию, сопровождавшую на этих переговорах Трампа.

После саммита на Аляске Уиткофф приехал в Россию 2 декабря. Его сопровождал Кушнер. Как рассказал Ушаков по итогам встречи, "беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов". По его словам, у сторон была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. В частности, обсуждались аспекты американского мирного плана, конкретные территориальные проблемы и перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран.