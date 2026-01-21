Путин назвал прямую линию лучшим социологическим срезом и ориентиром для работы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Прямая линия россиян с президентом РФ зарекомендовала себя как лучший социологический срез, а потому ее можно считать ориентиром для работы властей. Это глава государства Владимир Путин отметил на совещании с членами правительства.

"Мы с вами прекрасно понимаем, это не первый опыт такой прямой линии, эта прямая линия у нас работает, можно сказать, на протяжении многих лет, - отметил глава государства. - И каждый раз это не только самый лучший социологический срез того, что граждан волнует, но и как бы ориентир в нашей работе".

Президент поблагодарил членов правительства и его председателя Михаила Мишустин за то, что те активно включились в реализацию поставленных гражданами задач. "Одно дело - наши правильные, важные, масштабные задачи, а другое дело - вот эта самая обратная реакция, о которой мы все время говорим", - указал глава государства и добавил, что все это "помогает выстроить работу на практике, в практическом плане".

"Так последовательно и будем реализовывать, о чем сегодня говорили. Все это имеет очень важное значение для страны, для миллионов наших граждан - в таком ключе и будем работать дальше", - заключил Путин.