Пушков: глава ЕЦБ ушла с ужина в Давосе из-за принижения Европы США

Глава комиссии по информационной политике СФ считает, что европейцы "никак не привыкнут", что теперь Вашингтон общается с ними как с младшим партнером, которого можно не особо брать в расчет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ушла с ужина в Давосе из-за раздражения, что США теперь обращаются с европейцами не как с союзником, а как с младшим партнером, которого можно не особо брать в расчет. Такое мнение выразил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Лагард ушла с ужина в Давосе, организованном временным сопредседателем Всемирного экономического форума, генеральным директором американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. На том же ужине министра торговли США Говарда Латника освистали за его выступление.

"Лагард не выдержала - встала и ушла из-за "принижения" Европы. А на деле из-за страшного раздражения на Трампа и его администрацию. Европейцы все никак не привыкнут, что США теперь обращаются с ними не как с союзником, а как с младшим партнером, которого можно не особо брать в расчет", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что в течение 80 лет после Второй мировой войны США в военном плане содержали Западную, Северную и Южную Европу, и неудивительно, что они и заказывали музыку.

"Европа не просто привыкла быть в содержанках, а посчитала это состояние естественным и вечным. <...> Европа на деле "принижает" сама себя. И когда стелется перед Трампом. И когда постоянно ждет от него и не дожидается поддержки. И когда посылает 30 человек "защищать" Гренландию, словно не понимая комичности такой "защиты", - сообщил Пушков.