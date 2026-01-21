Временно исполняющим полномочия главы Звездного городка назначен Артем Вольчак

Экс-главе Евгению Баришевскому предъявили обвинения в получении взятки в 365 тыс. рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Временно исполняющим полномочия главы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Звездный городок Московской области назначен Артем Вольчак.

"В соответствии с поручением губернатора Московской области А. Ю. Воробьева приступил к выполнению обязанностей временно исполняющего полномочия главы ЗАТО Звездный городок Московской области", - написал он в своем телеграм-канале.

Вольчак отметил, что ключевую цель работы видит в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Во вторник 20 января экс-главе Звездного городка Евгению Баришевскому предъявили обвинения в получении взятки в 365 тыс. рублей и отправили под домашний арест. В среду он сообщил в своем Telegram-канале о решении покинуть пост главы муниципалитета по собственному желанию.

Баришевский был назначен на должность главы Звездного городка 7 октября 2022 года. Также он возглавлял ЗАТО с 2017 года по 2021 год. Между двумя указанными сроками он работал в качестве главы Лобни.