Путин: Россия поддерживает все усилия по укреплению стабильности

Глава государства сообщил о получении приглашения в "Совет мира"

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия всегда поддерживала любые усилия по укреплению мировой стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ, комментируя американскую инициативу по созданию "Совета мира".

"Мы всегда поддерживали и поддерживаем поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности", - отметил глава государства, сообщив о получении приглашения в "Совет мира".