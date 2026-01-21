ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин: Россия поддерживает все усилия по укреплению стабильности

Глава государства сообщил о получении приглашения в "Совет мира"
Редакция сайта ТАСС
19:45
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия всегда поддерживала любые усилия по укреплению мировой стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ, комментируя американскую инициативу по созданию "Совета мира".

Читайте также

"Величайший и самый престижный орган из когда-либо созданных". Главное о "Совете мира"

"Мы всегда поддерживали и поддерживаем поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности", - отметил глава государства, сообщив о получении приглашения в "Совет мира". 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия