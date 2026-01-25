Рябков подтвердил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Американский лидер получил его в Анкоридже, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано", - отметил дипломат, комментируя слова президента России Владимира Путина, который по итогам встречи предложил провести следующую в Москве.

При этом Рябков добавил, что никакого практического развития эта идея с тех пор не получила.

"Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале - содержательная сторона, потом - договоренность по месту проведения", - указал замглавы МИД РФ.

