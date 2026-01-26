Рябков: Россия не получала от США предложений по лучшей сделке взамен ДСНВ

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона "неоднократно излагала свой подход во всех аспектах"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва не получала от Вашингтона никаких формализованных предложений по новой лучшей сделке взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не получали на этот счет никаких формализованных предложений. Мы, конечно, фиксируем все то, что произносится публично. Со своей стороны неоднократно свой подход излагали, во всех аспектах. Так что дело за американцами", - сказал он, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не считает проблемой истечение в феврале срока действия ДСНВ, так как предпочел бы "заключить соглашение получше".

22 сентября 2025 года президент России на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия готова после истечения ДСНВ в феврале еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако, подчеркивал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.