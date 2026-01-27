Захарова: РФ сделает все, чтобы подобные Холокосту преступления не повторились
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия не даст забыть события Холокоста и сделает все возможное, чтобы подобные ужасающие преступления никогда не повторились. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В 2005 году резолюция No. A/RES/60/7 Генеральной Ассамблеи ООН установила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Одним из инициаторов принятия документа выступила Россия, - отмечается в комментарии Захаровой. - В нем говорится: "Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки". Захарова напомнила, что дата была выбрана неслучайно: 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта Красной армии под командованием И. С. Конева освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и спасли выживших узников.
По ее словам, в резолюции также нашло отражение преклонение международного сообщества перед мужеством и самоотверженностью солдат, освободивших концлагеря. "В 2025 году Россия и все прогрессивное человечество отметили 80-летие Победы во Второй мировой войне. Наша страна, все народы бывшего СССР ценой неимоверных жертв, колоссального напряжения сил и ресурсов внесли решающий вклад в уничтожение гитлеровской военной машины, освобождение Европы и мира в целом от "коричневой чумы", - говорится в комментарии. - Холокост - массовое уничтожение евреев и представителей других меньшинств - одно из самых трагических событий XX века - навсегда останется в летописи человечества как беспримерная по своей жестокости попытка воплотить на практике принципы человеконенавистнической идеологии. Таким стал страшный урок прошлого, предостережение о том, к чему приводят идеи превосходства и исключительности, сегрегация по национальности, вероисповеданию и иным признакам".
История преступления
Трагедию Холокоста допустили те, кто "безучастно наблюдал за происходящим, кто, по сути, стал соучастником тех преступлений, отказав в помощи еврейскому населению и другим народам, оказавшимся под властью нацистов, и пошел на сделку с Гитлером". "Наивно думать, что она началась с появления газовых камер и концлагерей. Ее причиной стали попытки заигрывания с нацистами, - указала дипломат. - Тем самым в руки палачей Третьего рейха в качестве платы за лояльность были переданы миллионы представителей народов, которым нацисты в открытую готовили уничтожение - славян, евреев, цыган и других, как высокомерно сформулировали преступники Третьего рейха, "унтерменшей".
Россия "бережно хранит память о многомиллионных жертвах Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов и потушивших пламя Холокоста".
"Наша страна заплатила слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение Великую Победу. Мы сделаем все возможное, чтобы подобные ужасающие преступления никогда не повторились, - подчеркнула Захарова. - Россия убежденно и решительно противодействует фальсификации фактов о Второй мировой войне и реабилитации нацизма". По инициативе России Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.