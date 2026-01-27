Захарова: заявление Кишинева о "вызывающем отношении" РФ не имеет оснований

Россия уважает суверенитет республики и не вмешивается в ее внутренние дела, заявила официальный представитель российского МИД

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заявление председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении Москвы к Кишиневу не имеет оснований. РФ уважает суверенитет Молдавии и не вмешивается в ее внутренние дела, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломата попросили дать оценку словам Гросу о том, что посол России в Кишиневе Олег Озеров не вручит верительные грамоты, "пока со стороны России будет такое вызывающее отношение" и что он "может войти в историю как единственный неаккредитованный посол". "Как нам представляется, уважаемый спикер молдавского парламента имел в виду не аккредитацию нашего посла, поскольку она у него есть, а то, что президент Молдовы уклоняется от принятия у него оригиналов верительных грамот", - отметила она.

"Заявление Игоря Гросу о якобы "вызывающем отношении" России к Молдавии не имеют оснований. Наша страна уважает суверенитет Республики Молдова и не вмешивается в ее внутренние дела, - подчеркнула Захарова. - Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что "основанием для выполнения послами своих функций является запрос и получение агремана, передача копий верительных грамот в МИД страны пребывания и получение аккредитации. "Все это было сделано", - подчеркнула она.

Захарова указала, что в истории дипломатии немало примеров, когда верительные грамоты "не вручались до самого окончания каденции послов, и это не мешало им выполнять свои профессиональные обязанности". "Причиной того, что грамоты не вручались, всегда была ситуация в стране пребывания, например, недееспособность или болезнь главы государства, а отнюдь не действия направляющей стороны", - отметила она.

"Хочется надеяться, что в Кишиневе не будут дополнять историю дипломатии еще одним случаем, когда руководство страны - участницы Венской конвенции 1961 года оказывается неспособным принять верительные грамоты у посла иностранного государства, с которым у нее имеются дипломатические отношения", - заключила дипломат.

Ситуация с послом РФ в Молдавии

Озеров получил агреман МИД Молдавии и прибыл в Кишинев 24 октября 2024 года, вручив копии верительных грамот. Он отметил, что с точки зрения международного законодательства это означает, что посол обладает полными полномочиями. При этом церемония принятия верительных грамот президентом Молдавии Майей Санду до сих пор не состоялась. Глава республики откладывает встречу, ссылаясь на якобы недружественные действия российской стороны.