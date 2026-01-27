Поверенный РФ: власти Польши умалчивают об освобождении Освенцима Красной армией

Андрей Ордаш сообщил, что польская сторона уже несколько лет не приглашает российскую делегацию на мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Польши намеренно не говорят о том, кто на самом деле освобождал узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, и тем самым фальсифицируют историю. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш.

Дипломат отметил, что польские власти уже несколько лет не зовут российскую делегацию на мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста и не дают слово представителям РФ.

"Мы, по сути дела, имеем дело с мероприятием, которое нацелено на сознательную фальсификацию истории. Ни слова нет о том, кто действительно освобождал нацистский лагерь Аушвиц-Биркенау, - сказал он в эфире телеканала "Звезда". - Более того, уже несколько лет российская экспозиция в Аушвиц закрыта под надуманным предлогом. Создается такое впечатление, что власти Польши забыли, благодаря кому погасли печи в располагавшихся на польской территории лагерях смерти, где уничтожались в том числе и сотни тысяч польских граждан".

По словам Ордаша, задача дипломатов заключается в том, чтобы "не дать польскому обществу об этом забыть". "Пусть нас и не было сегодня на памятных мероприятиях в Аушвиц. Мы провели самостоятельно два мероприятия в Освенциме. Вчера посольство возложило венки и на территории музея Аушвиц-Биркенау, и на захоронение красноармейцев, погибших при освобождении Освенцима 81 год назад", - отметил он.

Ордаш пояснил, что причина происходящего заключается в "антироссийском курсе Варшавы и напрямую связанной с ним польской антиисторической политикой". "В ее рамках полностью ставится с ног на голову вся история XX века, - подчеркнул временный поверенный РФ. - Война с нашими памятниками и захоронениями, постыдная война, нет вообще ничего более постыдного, чем воевать с погибшими. Замалчиваются неудобные для Варшавы исторические факты, прежде всего ключевая роль СССР в освобождении Варшавы от нацизма и много-много других исторических событий XX века".

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс. Этот музей организует 27 января памятные мероприятия.