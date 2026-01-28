Захарова сообщила об освобождении двоих россиян с танкера "Маринера"

Они находятся на пути в РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Двое российских моряков с танкера "Маринера" отпущены на свободу и находятся на пути в Россию. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию", - сказал она.

Минтранс России сообщил ранее, что 7 января около 15:00 по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно "Маринера". В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. 24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что американская администрация может доставить экипаж танкера "Маринера" в Соединенные Штаты для проведения судебного разбирательства на предмет возможных нарушений федерального законодательства. Белый дом утверждает, что танкер "Маринера" является частью так называемого теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США.