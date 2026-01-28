Путин встретится с руководителями российской еврейской общины

Общение будет приурочено к прошедшему Международному дню памяти жертв Холокоста

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 28 января встретится с руководителями российской еврейской общины. Встреча будет приурочена к прошедшему Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вечером президент примет у себя руководителей еврейской общины. Это Берл Лазар, главный раввин России, Федерации еврейских общин России, и Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, тоже раввин. Дело в том, что вчера был Международный день памяти жертв Холокоста", - сказал Песков. "День важный, и Путин традиционно общается с руководителями еврейской общины", - добавил он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Международный день памяти жертв Холокоста был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и отмечается ежегодно 27 января. Дата, добавил Песков, была выбрана неслучайно - именно в этот день, в 1945 году, советские войска освободили Аушвиц, (Освенцим), который находится на нынешней территории Польши.

По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, около 1 млн из них - евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. Решением ООН 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.