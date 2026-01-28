ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Статья

Потери в СВО, переговоры по Украине и военные в Сирии. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля также анонсировал график российского лидера Владимира Путина, который встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, руководителями еврейской общины РФ и главой "Сириуса"
Редакция сайта ТАСС
10:49

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Информация о потерях в ходе СВО, переговорный процесс по Украине и нахождение российских военных в Сирии стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Российский лидер Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
  • Глава государства также встретится с руководителями российской еврейской общины.
  • Кроме того, Путин проведет рабочую встречу с главой детского центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

О потерях в ходе СВО

  • Информацию о потерях в ходе специальной военной операции уполномочено давать исключительно Минобороны России, другие доклады не нужно расценивать как достоверные: "Предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии министерства обороны. Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они и только они".

О переговорах по Украине

  • Кремль назвал прогрессом сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования: "В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, - это можно уже считать прогрессом - начало диалога".
  • Прогресс переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса будет зависеть от того, насколько конструктивный подход продемонстрируют участники: "Дальше все будет зависеть от конструктивности собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса".
  • Работа трехсторонней группы по украинскому регулированию в Абу-Даби будет продолжаться, Кремль позитивно оценивает начало прямых контактов: "Безусловно, работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнуты договоренности об их продолжении, работа будет продолжаться".

О российско-сирийских отношениях

  • Кремль отказался комментировать сообщения о том, что новые сирийские власти якобы ведут переговоры с Москвой по поводу экстрадиции экс-президента страны Башара Асада из России: "Тему Асада мы никак не комментируем".
  • Взаимоотношения Москвы и Дамаска "активно развиваются" после смены руководства в Сирии.
  • Вопрос о якобы выводе российских военных с аэродрома в Сирии является прерогативой Минобороны: "Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики - это прерогатива министерства обороны. Мы рекомендуем обращаться туда".
  • Тема, касающаяся нахождения российских военных в Сирии, будет затронута в ходе переговоров Путина с аш-Шараа: "Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты и сегодня на переговорах".
 
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич