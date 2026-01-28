Статья

Потери в СВО, переговоры по Украине и военные в Сирии. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля также анонсировал график российского лидера Владимира Путина, который встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, руководителями еврейской общины РФ и главой "Сириуса"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

Информация о потерях в ходе СВО, переговорный процесс по Украине и нахождение российских военных в Сирии стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Российский лидер Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Глава государства также встретится с руководителями российской еврейской общины.

Кроме того, Путин проведет рабочую встречу с главой детского центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

О потерях в ходе СВО

Информацию о потерях в ходе специальной военной операции уполномочено давать исключительно Минобороны России, другие доклады не нужно расценивать как достоверные: "Предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии министерства обороны. Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они и только они".

О переговорах по Украине

Кремль назвал прогрессом сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования: "В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, - это можно уже считать прогрессом - начало диалога".

Прогресс переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса будет зависеть от того, насколько конструктивный подход продемонстрируют участники: "Дальше все будет зависеть от конструктивности собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса".

Работа трехсторонней группы по украинскому регулированию в Абу-Даби будет продолжаться, Кремль позитивно оценивает начало прямых контактов: "Безусловно, работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнуты договоренности об их продолжении, работа будет продолжаться".

О российско-сирийских отношениях