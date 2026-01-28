Потери в СВО, переговоры по Украине и военные в Сирии. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
10:49
Информация о потерях в ходе СВО, переговорный процесс по Украине и нахождение российских военных в Сирии стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Российский лидер Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
- Глава государства также встретится с руководителями российской еврейской общины.
- Кроме того, Путин проведет рабочую встречу с главой детского центра "Сириус" Еленой Шмелевой.
О потерях в ходе СВО
- Информацию о потерях в ходе специальной военной операции уполномочено давать исключительно Минобороны России, другие доклады не нужно расценивать как достоверные: "Предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии министерства обороны. Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции. Они и только они".
О переговорах по Украине
- Кремль назвал прогрессом сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования: "В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, - это можно уже считать прогрессом - начало диалога".
- Прогресс переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса будет зависеть от того, насколько конструктивный подход продемонстрируют участники: "Дальше все будет зависеть от конструктивности собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса".
- Работа трехсторонней группы по украинскому регулированию в Абу-Даби будет продолжаться, Кремль позитивно оценивает начало прямых контактов: "Безусловно, работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнуты договоренности об их продолжении, работа будет продолжаться".
О российско-сирийских отношениях
- Кремль отказался комментировать сообщения о том, что новые сирийские власти якобы ведут переговоры с Москвой по поводу экстрадиции экс-президента страны Башара Асада из России: "Тему Асада мы никак не комментируем".
- Взаимоотношения Москвы и Дамаска "активно развиваются" после смены руководства в Сирии.
- Вопрос о якобы выводе российских военных с аэродрома в Сирии является прерогативой Минобороны: "Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики - это прерогатива министерства обороны. Мы рекомендуем обращаться туда".
- Тема, касающаяся нахождения российских военных в Сирии, будет затронута в ходе переговоров Путина с аш-Шараа: "Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты и сегодня на переговорах".