Ушаков: тема встречи Путина и Зеленского поднималась в разговорах с Трампом

В ходе этих бесед американский лидер, в частности, предлагал рассмотреть такую возможность, подчеркнул помощник российского президента

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вопрос встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в его Telegram-канале.

"Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Зеленский готов к встрече с президентом России. Вопрос для нас не новый", - сказал Ушаков. По его словам, "он обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом". "В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность", - уточнил представитель Кремля.