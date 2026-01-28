Возможность встречи Путина и Зеленского и гарантии безопасности. Заявления Ушакова
12:59
Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он также отметил, что этот вопрос поднимался в телефонных разговорах Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
ТАСС собрал ключевые заявления помощника российского лидера.
Возможность встречи Путина и Зеленского
- Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с Путиным: "Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву".
- "Наш подход, как представляется, вполне логичен, и Владимир Владимирович, несколько раз общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов".
- Вопрос встречи Путина и Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах президента России с американским коллегой Дональдом Трампом: "В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность".
Важность подготовки и гарантии безопасности
- Контакты Путина и Зеленского должны быть подготовлены и ориентированы на результат: "Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов".
- Россия гарантирует Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с Путиным в Москву: "И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы".