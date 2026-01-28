Статья

Возможность встречи Путина и Зеленского и гарантии безопасности. Заявления Ушакова

Вопрос контактов с Зеленским поднимался в телефонных разговорах президента РФ с американским коллегой Дональдом Трампом, отметил представитель Кремля

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он также отметил, что этот вопрос поднимался в телефонных разговорах Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

ТАСС собрал ключевые заявления помощника российского лидера.

Возможность встречи Путина и Зеленского

Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с Путиным: "Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву".

"Наш подход, как представляется, вполне логичен, и Владимир Владимирович, несколько раз общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов".

Вопрос встречи Путина и Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах президента России с американским коллегой Дональдом Трампом: "В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность".

Важность подготовки и гарантии безопасности