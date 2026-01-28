Ушаков: Россия не отказывается от контактов Путина и Зеленского

Помощник российского лидера отметил, что контакты должны быть подготовлены и ориентированы на результат

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Москва не отказывается от контактов президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Однако эти контакты должны быть подготовлены и ориентированы на результат, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Наш подход, как представляется, вполне логичен, и Владимир Владимирович, несколько раз общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов", - сказал Ушаков. "Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", - рассказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале.