Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность
Редакция сайта ТАСС
12:21
обновлено 12:29
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия гарантирует Владимиру Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву. Это подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля заметил, что, если Зеленский действительно готов к такой встрече, его ждут в Москве. "И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", - заверил Ушаков.