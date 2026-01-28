Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

Если Владимир Зеленский готов к такой встрече, то его ждут в РФ, отметил помощник российского президента

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия гарантирует Владимиру Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву. Это подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля заметил, что, если Зеленский действительно готов к такой встрече, его ждут в Москве. "И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", - заверил Ушаков.