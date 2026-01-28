Ушаков: если Зеленский готов к встрече с Путиным, его ждут в Москве

Президент РФ несколько раз об э том говорил, напомнил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. О позиции России напомнил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву", - напомнил представитель Кремля. Видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.