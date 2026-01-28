Толстой: для контактов с Конгрессом США с депутатов ГД должны снять санкции

Вице-спикер Госдумы отметил, что готовность члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны наладить отношения между парламентариями двух стран "можно только приветствовать"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Госдепартамент должен снять с депутатов ГД санкции, чтобы они смогли поехать в Штаты на встречу с американскими конгрессменами. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Для того чтобы возобновились взаимоотношения с Конгрессом [США], нам нужно, чтобы были сняты незаконные, односторонние санкции в отношении депутатов. У нас все депутаты находятся под санкцией. Для того чтобы это было сделано, должно быть решение Госдепартамента [США]", - сказал Толстой.

Он отметил, что готовность члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны встретиться с депутатами Госдумы и наладить отношения между парламентариями двух стран "можно только приветствовать". "Но Госдепартамент [США] такое решение не принял", - добавил вице-спикер.

Ранее Луна сообщала, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями.