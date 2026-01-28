Песков: Россия не обсуждает перечни документов по Украине

Москва считает, что переговоры должны быть в закрытом режиме, отметил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия не обсуждает перечни документов по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов [по урегулированию на Украине]. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что по итогам переговоров в Абу-Даби будет якобы два мирных договора.