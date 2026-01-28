Вершинин обсудил с послом Турции развитие ситуации вокруг Ирана

Также были затронуты инициативы по разрешению украинского кризиса, указали в МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил складывающуюся вокруг Ирана обстановку с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по развитию событий в Сирии, Йемене, Ливии, по складывающейся обстановке вокруг Ирана. Были также затронуты инициативы по разрешению украинского кризиса", - указали в МИД РФ.

Собеседники, кроме того, "подробно обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке с упором на проблематику палестино-израильского урегулирования, включая международные усилия по достижению устойчивого прекращения конфликта в секторе Газа, обеспечению комплексного гуманитарного содействия, по перспективам реанимирования мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. В противном случае Трамп пригрозил Тегерану атакой, которая будет гораздо хуже, чем в июне 2025 года.