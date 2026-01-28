Эксперт Иванов: отношения ЦАР и РФ прошли проверку во время кризиса в республике

Директор Содружества офицеров за международную безопасность также отметил работу Русского дома в Банги, благодаря которому укрепляются культурные связи между двумя странами

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Отношения между Россией и Центрально-Африканской республикой (ЦАР) прошли проверку во время острого кризиса безопасности в республике и вышли на пик эффективности в 2025 году. Такое мнение выразил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Как сообщала пресс-служба Кремля, 28 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Глава российского государства поздравил Тудеру с уверенной победой на прошедших в декабре выборах и высказал искренние пожелания благополучия и процветания центральноафриканскому народу. Президент ЦАР со своей стороны поблагодарил главу российского государства за оказываемую разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны.

"Сотрудничество между Россией и ЦАР перешло в активную фазу с октября 2017 года, прошло проверку во время острого кризиса безопасности в республике в декабре 2020 года и вышло на пик эффективности и плодотворности в 2025 года, насыщенном важнейшими событиями: полным разоружением крупнейших группировок и успешным проведением президентских выборов", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что безопасность на выборах президента ЦАР обеспечивалась при активном участии российских военных инструкторов. Кроме того, работа по обеспечению безопасности на территории ЦАР все еще продолжается.

Иванов подчеркнул, что сотрудничество между странами не ограничивается только военной сферой. "Русская миссия регулярно раздает гуманитарную помощь центральноафриканцам, а также вводит в эксплуатацию водные скважины, призванные решить остро стоящую проблему питьевой воды", - перечислил эксперт.

Он также отметил и работу Русского дома в Банги, благодаря которому укрепляются культурные связи между Россией и ЦАР.

Взаимодействие стран

В первом интервью ТАСС после победы на выборах Туадера заявил, что ЦАР искренне благодарна РФ за сотрудничество. Он отмечал, что даже на дипломатическом фронте ЦАР получает помощь от России. Так, по его словам, в рамках гуманитарной помощи российский лидер пожертвовал республике рис и пшеницу. А совсем недавно они также получили помощь в виде углеводородов, "что помогло населению страны справиться с трудностями в этой области", обращал внимание лидер Центрально-Африканской Республики.

Кроме того, Туадера отмечал, что хотел был видеть президента России в республике с визитом.