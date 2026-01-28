Путин: Россия хранит память о Холокосте, не забывая о злодеяниях нацистов в СССР

Более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия придает значение памяти о Холокосте, поскольку не забывает о тех злодеяниях, которые нацизм принес на ее территорию. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.

Читайте также Международный день памяти жертв Холокоста. Советские войска освободили Освенцим

"Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю - более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений", - напомнил президент.

Путин обратил внимание, что в эти дни "еврейская община России проводит целую серию мероприятий, посвященную памяти жертв Холокоста". "В этих мероприятиях принимает участие много людей, причем людей самых разных национальностей", - отметил глава государства.