Захарова: заявление США о санкциях в отношении МУС похоже на концепцию исключительности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Планы Вашингтона ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), если тот будет проводить расследования в отношении США и Израиля, - это попытка исключить себя из международных правил. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США заключили целый ряд двусторонних соглашений с другими государствами, исключающие выдачу американских граждан Международному уголовному суду. Таким образом уже давно США признают международное правосудие только в том случае, если оно осуществляется в отношении других государств и граждан. Очень похоже на концепцию исключительности: исключить себя из международных правил", - подчеркнула Захарова.

Дипломат назвала такой подход шокирующим и призвала задуматься, отвечает ли это интересам международного сообщества.

10 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении МУС и его сотрудников, если суд будет проводить расследования в отношении США и Израиля.