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Дело Сергея Скрипаля

Песков заявил, что Петров и Боширов не имеют отношения к Путину или Кремлю

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заявления российского лидера о Петрове и Боширове, сделанные на ВЭФ, стали для него неожиданностью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подозреваемые в Великобритании по "делу Скрипалей" россияне Александр Петров и Руслан Боширов не имеют никакого отношения к президенту РФ Владимиру Путину или к Кремлю. Об этом заявил в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения", - сказал Песков. "Безусловно", - ответил он на вопрос о том, можно ли сказать то же самое об отсутствии их отношения к Кремлю.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заявления Путина о том, что властям РФ известно о Петрове и Боширове, которые президент сделал в среду на Восточном экономическом форуме, не были подготовлены заранее. "Нет, это не была заготовка, - заявил Песков. - То, что президент сказал, - это было его решением, это было неожиданностью для нас, мы об этом не знали".

В пятницу Песков заявлял, что главе государства известно об интервью, которое Петров и Боширов дали телеканалу RT. В интервью россияне отвергли заявления Лондона о причастности к отравлению.

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Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Сергея Скрипаля
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