Ищенко заявил о недопуске своих наблюдателей на один из участков во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко заявил журналистам, что его наблюдателям и доверенным лицам не дали возможности присутствовать на окончательном подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока, которая, по его данным, в настоящее время опечатана.

"В Советском районе города Владивостока семь протоколов не введено. ТИК Советского района опечатан, всех наших наблюдателей, моих доверенных лиц, депутатов Госдумы, законодательного собрания просто выволокли на улицу и закрыли двери и запечатали", - сообщил Ищенко.

В свою очередь представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, отвечая на вопрос о том, должны ли присутствовать наблюдатели и доверенные лица кандидата во время окончательного подсчета голосов, сообщила, что они обладают таким правом.

"Да, конечно, должны пускать [в ТИК]. Они (наблюдатели и доверенные лица - прим. ТАСС) с самого начала и до самого конца могут приходить и уходить, но только те, кто направлены на эти конкретные участки", - пояснила Камаева.

Ранее ГУ МЧС по Приморскому краю сообщало об эвакуации людей из-за задымления в административном здании, расположенном на проспекте 100 лет Владивостоку, 94. Согласно информации сайта краевого избиркома, в данном здании находится ТИК Советского района Владивостока.

После того, как возгорания обнаружено не было наблюдатели и представители кандидатов в губернаторы вернулись в помещение ТИК Советского района, сообщили ТАСС в штабе Ищенко. "В здании ТИК есть доступ", - сказал представитель штаба.