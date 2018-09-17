Итоги второго тура выборов губернатора Приморья подведут до 22 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края намерена подвести итоги второго тура выборов губернатора региона до 22 сентября. Об этом сообщила в понедельник журналистам секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.
"Во вторник [18 сентября] - это определение итогов для территориальных избирательных комиссий, для определения результатов - это семь дней, не позднее 22 сентября", - сказала она.
По ее словам, до конца понедельника планируется завершить ввод всех данных по голосованию. Сейчас обработано 99,16% всех протоколов.
Как ранее сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Говорит Москва", итоговое решение по выборам губернатора Приморского края будет принято до конца недели. Памфилова заверила, что ЦИК будет настоятельно "рекомендовать краевой комиссии не подводить итоги до того момента, пока мы всю картину полностью не будем представлять, что на самом деле происходило на последнем этапе".
В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.