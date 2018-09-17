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Посольство РФ назвало "бурной фантазией" утверждения СМИ о подозреваемых по делу Скрипалей

Газета Sunday Mirror заявила, что к инциденту может быть причастен сотрудник российского посольства
Здание посольства РФ в Лондоне EPA/WILL OLIVER
Здание посольства РФ в Лондоне
© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне назвало "бурной фантазией" утверждения британской прессы о том, что к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен сотрудник российского диппредставительства.

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"Бурную фантазию британской прессы комментировать не считаем целесообразным", - сказал в понедельник представитель посольства РФ.

Газета Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник ранее утверждала, что предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с еще двумя подозреваемыми после заселения в лондонском отеле, а именно - с неким куратором, который якобы работал в посольстве (не уточняется, в каком - прим. ТАСС), и неизвестным врачом, возможно, контролировавшим ход операции.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Теги
ВеликобританияРоссияСкрипаль, Сергей Викторович
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