{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В правительстве Подмосковья может появиться профильный зампред по экологии

Как пояснил глава Московской области Андрей Воробьев, зампред "будет заниматься экологическим блоком, наведением порядка и уходом лесов"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен создать должность заместителя председателя правительства региона, который будет заниматься экологией и уходом за лесами. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе кабмина и главы области.

Ранее сообщалось, что Воробьев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуры вице-губернаторов и заместителей председателя правительства региона для утверждения. Список предполагается рассмотреть на ближайшем заседании Мособлдумы.

"Первым заместителем председателя правительства я вношу Забралову Ольгу Сергеевну, как и прежде она будет заниматься социальным блоком - очень важное направление; заместителями председателя правительства - Тресков Игорь Борисович, Фомин Максим Александрович, Буцаев Денис Петрович, Чупраков Александр Анатольевич и Нагорная Мария Николаевна. Еще одного зампреда я внесу позже, его кандидатура еще рассматривается. Он будет заниматься экологическим блоком, наведением порядка и уходом лесов", - процитировали губернатора в пресс-службе.

Тресков ранее занимал должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Нагорная в прежнем составе правительства занимала должность заместителя руководителя Главного управления территориальной политики Московской области.

В новом составе регионального правительства нет бывшего зампреда главы областного правительства Ирины Смирновой, руководителя главного управления территориальной политики Московской области Александра Костомарова и министра государственного управления, информационных технологий и связи Максута Шадаева.

Также, согласно планам губернатора, занимавший пост заместителя председателя правительства области руководитель администрации главы региона Михаил Кузнецов станет вице-губернатором. Аналогичное повышение, предположительно, получит Дмитрий Пестов.

Выборы главы Московской области прошли в единый день голосования, 9 сентября. Воробьев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора региона. Глава Подмосковья избирается на пять лет.

Согласно региональному законодательству, члены правительства Московской области слагают свои полномочия в день вступления в должность избранного губернатора. По его поручению, члены правительства региона исполняют свои полномочия до формирования нового правительства.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
Небензя: РФ не оказывала давление на экспертов комитета по выполнению санкций против КНДР
Читать полностью