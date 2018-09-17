В правительстве Подмосковья может появиться профильный зампред по экологии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен создать должность заместителя председателя правительства региона, который будет заниматься экологией и уходом за лесами. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе кабмина и главы области.
Ранее сообщалось, что Воробьев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуры вице-губернаторов и заместителей председателя правительства региона для утверждения. Список предполагается рассмотреть на ближайшем заседании Мособлдумы.
"Первым заместителем председателя правительства я вношу Забралову Ольгу Сергеевну, как и прежде она будет заниматься социальным блоком - очень важное направление; заместителями председателя правительства - Тресков Игорь Борисович, Фомин Максим Александрович, Буцаев Денис Петрович, Чупраков Александр Анатольевич и Нагорная Мария Николаевна. Еще одного зампреда я внесу позже, его кандидатура еще рассматривается. Он будет заниматься экологическим блоком, наведением порядка и уходом лесов", - процитировали губернатора в пресс-службе.
Тресков ранее занимал должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Нагорная в прежнем составе правительства занимала должность заместителя руководителя Главного управления территориальной политики Московской области.
В новом составе регионального правительства нет бывшего зампреда главы областного правительства Ирины Смирновой, руководителя главного управления территориальной политики Московской области Александра Костомарова и министра государственного управления, информационных технологий и связи Максута Шадаева.
Также, согласно планам губернатора, занимавший пост заместителя председателя правительства области руководитель администрации главы региона Михаил Кузнецов станет вице-губернатором. Аналогичное повышение, предположительно, получит Дмитрий Пестов.
Выборы главы Московской области прошли в единый день голосования, 9 сентября. Воробьев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора региона. Глава Подмосковья избирается на пять лет.
Согласно региональному законодательству, члены правительства Московской области слагают свои полномочия в день вступления в должность избранного губернатора. По его поручению, члены правительства региона исполняют свои полномочия до формирования нового правительства.