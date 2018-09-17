Мособлдума откроет осеннюю сессию внеочередным заседанием из-за изменений в правительстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума откроет осеннюю сессию внеочередным заседанием 18 сентября. Главным вопросом станут изменения структуры правительства региона, сообщили в понедельник в пресс-службе областного парламента.

"Главным вопросом повестки дня станет внесение поправок в ряд законов Московской области, касающихся изменения структуры регионального правительства. Об этом сегодня шла речь на встрече с Андреем Воробьевым. Так, появится должность первого вице-губернатора и вице-губернатора - руководителя администрации губернатора", - процитировали в пресс-службе председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

Ранее сегодня сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес в Мособлдуму для утверждения кандидатуры вице-губернаторов и заместителей председателя правительства. Прежний состав руководителей сложил свои полномочия после инаугурации главы области 14 сентября, согласно региональному законодательству.

"Сами кандидатуры на должности первого вице-губернатора, вице-губернаторов и заместителей председателя правительства, озвученные губернатором, дума рассмотрит тоже на этой неделе на следующем заседании 20 сентября", - добавил Брынцалов в понедельник.

Выборы главы Московской области прошли в единый день голосования 9 сентября. Воробьев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора региона. Глава Подмосковья избирается на пять лет.