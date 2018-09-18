Оба кандидата на пост губернатора Хабаровского края продолжат участие в выборах

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидаты на должность губернатора Хабаровского края продолжат участие в выборах, повторное голосование состоится, как и планировалось, 23 сентября. Об этом сообщил журналистам председатель избиркома Геннадий Накушнов.
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В повторном голосовании на выборах главы Хабаровского края участвуют губернатор края Вячеслав Шпорт, а также депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
"Голосование состоится 23 сентября, ни от одного кандидата заявлений о снятии кандидатуры в избирком не поступало", - сказал Накушнов на брифинге во вторник.
Он отметил, что принятое кандидатом Фургалом от Шпорта предложение перейти в команду губернатора поспособствует развитию региона.
"Любой союз, любое объединение усилий двух сильных людей - это для жителей края всегда лучше конфронтации, которая отнимает ресурсы для решения посторонних задач, а не проблем территории. Поэтому губернатор и призвал к объединению заинтересованных сил, которые хотят развития региона", - сказал Накушнов.
Он добавил, что любой кандидат может отказаться от участия в выборах даже в последний день перед голосованием. В случае, если кандидатура будет снята, то право участвовать в выборах перейдет следующему кандидату-участнику первого тура выборов, набравшему наибольшее по сравнению с остальными количество голосов, либо голосование будет проводиться по одной кандидатуре. Если выигравший второй тур кандидат откажется от своей победы, выборы будут проводиться снова.
Ранее сообщалось, что Шпорт в своем видеообращении предложил Фургалу перейти работать на должность в правительстве Хабаровского края и тот согласился, при этом не став отказываться от участия в выборах.
Проведение повторного голосования на выборах губернатора Хабаровского края стало необходимым, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Фургал набрал на выборах 35,81% голосов и обогнал Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.