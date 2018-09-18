Штаб Тарасенко не будет опротестовывать отмену итогов выборов на 13 участках в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательный штаб действующего главы Приморья Андрея Тарасенко ("Единая Россия") на выборах губернатора не станет подавать протест против отмены итогов голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока, сообщил журналистам на брифинге во вторник доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев.

Ранее сообщалось, что территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморья на 13 участках. Причиной стали подозрения в том, что их пытаются сфальсифицировать. По словам представителя крайизибиркома, сомневаться комиссию заставила большая задержка во введении этих данных в систему ГАС "Выборы".

"По итогам голосования по 13 избирательным участкам в Советском районе Владивостока, мы восприняли эту информацию нормально. Если ситуация спорная, не доказательная ни в одну, ни в другую сторону, безусловно, необходимо отменять… Как гражданин я уверен, что избирательная комиссия приняла правильное и важное решение. Мы не бьемся за то, чтобы устояли те или иные результаты, мы за справедливое решение", - сказал Хрущев.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 100% во втором туре выборов губернатора Приморья Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", который набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов. Андрей Ищенко (КПРФ) - 48,06% или 245,55 тыс. голосов. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены в течение недели, до 22 сентября. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.