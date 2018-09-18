Собянин отправил правительство Москвы в отставку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин, официально вступивший в должность главы региона 18 сентября, отправил правительство столицы в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном сайте правительства.
"В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства", - говорится в документе.
Кроме того, указом мэра отправлены в отставку руководители органов исполнительной власти, их первые заместители, пресс-секретарь мэра - руководитель пресс-службы правительства Москвы, заместители руководителя аппарата мэра и правительства, а также префекты административных округов.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Собянин по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий занял первое место, набрав 70,17%, или 1 млн 582 тыс. 762 голоса избирателей. Инаугурация прошла 18 сентября в концертном зале столичного парка "Зарядье". Это второй срок Собянина на позиции главы региона. Полномочия мэра Москвы длятся пять лет.