ЦИК будет настаивать на отмене итогов выборов в других регионах в случае нарушений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России будет добиваться отмены итогов голосования в регионах, где 23 сентября пройдет второй тур губернаторских выборов, если там будут нарушения закона. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, отметив, что уже есть "тревожные сигналы".
"Решительно будем отменять, по малейшему поводу", - сказала она на заседании ЦИК.
Второй тур выборов пройдет 23 сентября во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае. Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Приморья признать недействительными результаты прошедшего 16 сентября второго тура выборов губернатора из-за многочисленных серьезных нарушений.
"Предстоят еще три вторых тура. И мне бы очень не хотелось, чтобы нечто подобное [ситуации в Приморье] проявилось на выборах в этих регионах. А тревожные сигналы есть", - отметила Памфилова.
Она добавила, что "с большой тревогой" смотрит на происходящее в этих трех субъектах. "Я хочу сразу предупредить: нещадно будем выявлять все, вытаскивать, вплоть до отмены выборов. Поверьте, предлог найдем, если ситуация будет складываться подобным образом", - подчеркнула глава ЦИК.