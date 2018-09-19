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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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ЦИК будет настаивать на отмене итогов выборов в других регионах в случае нарушений

Председатель комиссии Элла Памфилова отметила, что уже есть "тревожные сигналы"
Глава ЦИК Элла Памфилова Александр Щербак/ТАСС
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России будет добиваться отмены итогов голосования в регионах, где 23 сентября пройдет второй тур губернаторских выборов, если там будут нарушения закона. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, отметив, что уже есть "тревожные сигналы".

"Решительно будем отменять, по малейшему поводу", - сказала она на заседании ЦИК.

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Второй тур выборов пройдет 23 сентября во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае. Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Приморья признать недействительными результаты прошедшего 16 сентября второго тура выборов губернатора из-за многочисленных серьезных нарушений.

"Предстоят еще три вторых тура. И мне бы очень не хотелось, чтобы нечто подобное [ситуации в Приморье] проявилось на выборах в этих регионах. А тревожные сигналы есть", - отметила Памфилова.

Она добавила, что "с большой тревогой" смотрит на происходящее в этих трех субъектах. "Я хочу сразу предупредить: нещадно будем выявлять все, вытаскивать, вплоть до отмены выборов. Поверьте, предлог найдем, если ситуация будет складываться подобным образом", - подчеркнула глава ЦИК.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайХакасияХабаровский крайВладимирская областьСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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