ЦИК будет настаивать на отмене итогов выборов в других регионах в случае нарушений

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России будет добиваться отмены итогов голосования в регионах, где 23 сентября пройдет второй тур губернаторских выборов, если там будут нарушения закона. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, отметив, что уже есть "тревожные сигналы".

"Решительно будем отменять, по малейшему поводу", - сказала она на заседании ЦИК.